¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ä¥¯¥ë¥È£µ¡½£´¹­Åç¡Ê£³£°Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë¹­Åç¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤Çº£µ¨ºÇÄ¹¥¿¥¤¤Î£µÏ¢¾¡¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡££´ÈÖ¡¦Â¼¾å¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó£³È¯¤ËÄÀ¤ó¤À¡££²²ó¤Ë£¹ÈÖ¡¦¹â¶¶¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë¥½¥í¤òÈïÃÆ¡££³²ó¤ÏÄ¹²¬¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¡¢Â¼¾å¤Î£²¥é¥ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡££¸²ó¤Ë¤Ï£µÈÖ¼ê¡¦ÄÔ¤â¡¢Â¼¾å¤Ë¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£±¦¸ª¤ÎÄ¥¤ê¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¿¹²¼¤ÎÂåÌò¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡¢£³²ó£´¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½é¹õÀ±