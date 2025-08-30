オランダサッカー協会(KNVB)は29日、北中米ワールドカップ欧州予選に向けたオランダ代表メンバー25名を発表した。ロナルド・クーマン監督率いるオランダは、グループG第4節までに2試合を消化し、2戦全勝(勝ち点6)で暫定2位。9月4日の第5節でポーランド代表、同7日の第6節でリトアニア代表と戦う。以下、招集メンバー▽GKマルク・フレッケン(レバークーゼン)ロビン・レフス(サンダーランド)バルト・フェルブルッヘン(ブライトン