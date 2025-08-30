¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï30Æü¤Î5ÆüÌÜ9¡Á11R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢31Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡¦²¿¤È¤·¤Æ¤âÍ¥½Ð¡¢¤Î»×¤¤¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£½àÍ¥¾¡Àï10R¡¢5¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃçÃ«ñ¥¿Î¡Ê31¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬ÎäÀÅ¤ËºÇÆâ¤òº¹¤·¤Æ¡¢Æ¨¤²¤¿Çò°æ±Ñ¼£¤ËÂ³¤¤¤¿¡£SG11´§¤ÎÃÓÅÄ¹ÀÆó¤ÎÌÔÄÉ¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç2Ãå¤ò¼é¤ê¡¢4ÅÙÌÜ¤Î¼ã¾¾SG¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎSG½àÍ¥¾¡Àï¤ÇSG½é¤Î6¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹