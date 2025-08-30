Kvi Babaが、8月28日に開催した初となる日本武道館公演＜Shout Out to Jesus＞で披露したR-指定とのコラボ曲「I Like It (Remix)」のライブ映像を公開した。◆Kvi Baba 動画本公演では、総再生数1億回を突破した曲「Friends, Family & God feat. G-k.i.d & KEIJU」、7,000万回超のヒット「Too Bad Day But…(Remix) feat. AKLO & KEIJU」、武道館公演解禁の伏線を盛り込んだ「City Love City Love City Love」、さらに