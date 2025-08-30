「ロッテ６−４ソフトバンク」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが首位ソフトバンクに逆転勝ちした。３点を追う六回に打線がつながった。無死から西川の四球、高部、上田の連打で満塁とし、１死後、藤岡の２打席連続適時打となる左前打でまず１点。次打者・安田の一ゴロの間に１点を追加。さらに２死一、三塁から代打寺地の中前同点打、小川の勝ち越し左前打でひっくり返した。この回５安打を集中し、有原をＫＯ