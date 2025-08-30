Kroiが、2025年11月から韓国、台湾、タイと3カ国を回る初のアジアツアー＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA＞を開催を発表した。本発表は、本日が初日となった＜Kroi Live Tour 2025 - HALL＞の福岡サンパレス公演にてアナウンスされた。各地会場とチケット情報が公開された。また、Kroi公式FC「ふぁんくらぶ」では会員限定のオフィシャルツアーチケットの受付もスタート。その他チケットの受付詳細は各公演詳細をチェックしてほしい。