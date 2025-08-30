日本語には、オノマトペ（擬音語・擬態語）が豊かに存在する。「サラサラ」「ベタベタ」「ツルツル」「ネチョネチョ」といった言葉は、触感や質感を直接的に伝え、言語を介さず感覚を共有できる力を持つ。こうした表現は「音象徴」と呼ばれ、音そのものが意味を帯びる仕組みとされるが、日本語は特にその語彙が豊富であり、世界的にも特徴的な言語体系を形作っていると言われている。その背景には、日本人の自然観があるという。風