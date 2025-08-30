¡ÚJ1Âè28Àá¡Û(¥Î¥¨¥¹¥¿)¿À¸Í 1-0(Á°È¾1-0)²£ÉÍFM<ÆÀÅÀ¼Ô>[¿À]ÉðÆ£²Åµª(37Ê¬)<·Ù¹ð>[¿À]¥¨¥ê¥­(33Ê¬)[²£]¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹(18Ê¬)¡¢µÜ»ÔÎ¼(22Ê¬)¡¢´îÅÄÂóÌé(65Ê¬)¡¢ÎëÌÚÅß°ì(72Ê¬)´Ñ½°:23,198¿Í¼ç¿³:»³ËÜÍºÂç¨¦ºòµ¨MVPÉðÆ£²Åµª¤¬Éü³èº£µ¨½é¥´¡¼¥ë!¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ß¤»¤¿¤¤¡×¿À¸Í¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç²£ÉÍFM¤Ë14Ç¯¤Ö¤êÇòÀ±