[8.30 J1第28節 神戸1-0横浜FM ノエスタ]ヴィッセル神戸がホームで横浜F・マリノスを1-0で下した。2戦ぶりの勝利で勝ち点は53。京都が勝利したために首位奪還とはならなかったが、貴重な勝ち点3を積み上げた。昨季2連覇に大きく貢献したMVP戦士が待望の今季初ゴールを決めた。神戸は前半37分、FWエリキが右サイドを強引に突破。エリア内からマイナスクロスを入れると、MF宮代大聖がスルーした後ろでFW武藤嘉紀が右足で流し込ん