¡ÚJ2Âè28Àá¡Û(¥Õ¥¯¥¢¥ê)ÀéÍÕ 2-1(Á°È¾1-1)¹ÃÉÜ<ÆÀÅÀ¼Ô>[Àé]¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª(25Ê¬)¡¢¥¤¥µ¥«¡¦¥¼¥¤¥ó(48Ê¬)[¹Ã]ÆâÆ£ÂçÏÂ(17Ê¬)<·Ù¹ð>[¹Ã]¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥Þ¥ó¥·¥ã(7Ê¬)¼ç¿³:¾åÂ¼ÆÆ»Ë¨¦¥¤¥µ¥«¡¦¥¼¥¤¥ó¤Î°ÜÀÒ¸å½éÃÆ¤¬·è¾¡ÅÀ!! ¹ÃÉÜ¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤ÎÀéÍÕ¡¢¼ó°Ì¡¦¿å¸Í¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò2¤Ë½Ì¤á¤ë