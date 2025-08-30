¡ÚJ1Âè28Àá¡Û(¥µ¥ó¥¬S)µþÅÔ 5-0(Á°È¾3-0)²¬»³<ÆÀÅÀ¼Ô>[µþ]¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹2(15Ê¬¡¢30Ê¬)¡¢¸¶ÂçÃÒ(20Ê¬)¡¢ÃæÌîÎÜÇÏ(80Ê¬)¡¢±üÀî²íÌé(90Ê¬+2)<·Ù¹ð>[µþ]ÉðÅÄ¾­Ê¿(54Ê¬)¡¢»³ÅÄÉö´î(64Ê¬)[²¬]´äÞ¼¹°¿Í(8Ê¬)¡¢ÅÄÉô°æÎÃ(49Ê¬)´Ñ½°:20,030¿Í¼ç¿³:Âç¶¶ÐÒÍ´¨¦¥¨¥ê¥¢¥¹4Àï7È¯!¸¶ÂçÃÒ1G2A! ¼ó°Ì¡¦µþÅÔ¤¬23Ç¯¤Ö¤ê4Ï¢¾¡¡¢²¬»³¤È¤Î¡È3Ï¢¾¡ÂÐ·è¡É¤Ç5-0°µ¾¡