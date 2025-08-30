[8.30 J1第28節 京都 5-0 岡山]J1リーグは30日、第28節を各地で行い、京都サンガF.C.がファジアーノ岡山を5-0で破った。京都はJ1リーグ戦で23年ぶりの4連勝。勝ち点で並んでいた2位の鹿島が今節を翌31日に控えるなか、勝ち点差をつけるだけでなく、得失点差でも「8」の差をつけ、首位キープを決定づけた。ホームの京都はポルトガルのナシオナルから復帰加入したMF山田楓喜が加入後初先発。対する岡山はFWルカオが4試合ぶり、MF