¡ÚJ2Âè28Àá¡Û(ÌÄÌçÂçÄÍ)ÆÁÅç 1-1(Á°È¾1-1)½©ÅÄ<ÆÀÅÀ¼Ô>[ÆÁ]¿ùËÜÂÀÏº(36Ê¬)[½©]ÈÓÀôÎÃÌð(44Ê¬)<·Ù¹ð>[ÆÁ]½Å×¢ÂîÌé(27Ê¬)[½©]³áÃ«À¯¿Î(58Ê¬)¼ç¿³:¾å¸¶Ä¾¿Í