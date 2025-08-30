【知っておきたい！今更聞けない！クルマのAtoZ】暦上の夏が終わろうとしています。となると、次は秋の行楽シーズンが待ち構えているわけですが、みなさんの愛車の調子はいかがでしょうか？ 今回は「A PIT オートバックス 東雲」にお邪魔して、知っているようで知らないクルマのアレコレについて伺ってきました。第3回は高速道路を使用するときに欠かせない「ETC」について。進化を遂げたと耳にする「ETC2.0」とは一体何なのか？