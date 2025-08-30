¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»á¡á2019Ç¯1·î¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊºÇ¹â²ñµÄ¡ÊµÄ²ñ¡Ë¤Ç2016¡Á19Ç¯¤ËµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»á¡Ê54¡Ë¤¬30Æü¡¢À¾Éô¥ê¥Ó¥¦¤Ç²¿¼Ô¤«¤Ë½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ²È·Ù»¡¤Ê¤É¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢14Ç¯¤Ë¿Æ¥í¥·¥¢À¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥À¥ó³×Ì¿¡×¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤¦¤Á¤Î1¿Í¡£ÈÈ¿Í¤ÏÆ¨Áö¡£»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ý¥í¥·¥§¥ó¥³Á°ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý´ðÈ×À¯ÅÞ¡Ö²¤