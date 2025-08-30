株式会社ekomsに所属する6人組アイドルグループ・クマリデパートが、9月23日に新体制初シングル「愛 Eye Catch」をリリースする。7月20日に東京・Spotify O-WESTで開催されたワンマンライブ「新装開店！シン・クマリデパート」にて、青色担当の葵ミヅキ、桃色担当の桃々シオン、イエロー担当の鈴音リンが加入を発表。今回はそんなクマリデパート新体制初のシングルリリースとなる。先行でサブスクリプション配信が開始されている「