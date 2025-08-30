「ヤクルト５−４広島」（３０日、神宮球場）ヤクルト・村上宗隆内野手が衝撃の１試合３発をマーク。チームの連敗を３で止めた。試合後、ヒーローインタビューで「まさに神様です」と紹介された村上は「人間の村上宗隆です」と笑み。場内がドッと沸くと「勝ちたいという思いで、決めたいなと思って打席に入りました。来た球を打つ、それだけです」と本塁打量産の秘けつを語った。この日は二回のソロ、三回の２ランもバック