盤石の強さだ。J１で首位に立つ京都は８月30日、J１第28節で岡山とホームで対戦した。15分にラファエル・エリアスが先制点を挙げると、20分に原大智が追加点を奪取。さらに30分にR・エリアスがこの日、２点目をマークする。 ３点リードで迎えた後半、80分に中野瑠馬がダメ押し弾、90＋２分に奥川雅也も加点。最後まで攻撃の手を緩めず、５−０でタイムアップ。京都は４連勝を飾り、19節・FC東京戦（３−０）から９戦負