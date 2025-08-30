◆パ・リーグ西武１―７オリックス（３０日・ベルーナＤ）先発・松本航投手が２戦連続の被弾で今季２敗目を喫し、昨季から続く自身の連敗は１１に伸びた。５回２失点も２本の本塁打を浴びた２０日・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）から中９日での先発。２回まで無安打投球も、３回、１死から福永にストレートの四球、紅林に左前安打を打たれ１死一、二塁としたあと、広岡に先制の３ランを浴びた。指揮官は試合後、「痛いと