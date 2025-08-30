【パリ＝平地一紀】バドミントンの世界選手権は３０日、パリで各種目の準決勝が行われ、女子ダブルスで今大会を最後にペアを解消するパリ五輪銅メダルの志田千陽、松山奈未組（再春館製薬所）がマレーシアのペアに１―２で競り負け、初の決勝進出を逃した。３位決定戦がないため、銅メダルとなった。女子シングルスの山口茜（再春館製薬所）はプトリクスマ・ワルダニ（インドネシア）に２―１で競り勝ち、２大会ぶりの決勝進出