¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥í¥Ã¥Æ 6-4 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯(30Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó)¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¡¢ºÇ²¼°Ì¥í¥Ã¥Æ¤ËµÕÅ¾Éé¤±¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¡¼¥àº¹¤ò¹­¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÂç»ö¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤¹¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤é¼þÅìÍ¤µþÁª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢ÅðÎÝ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¡£Â³¤¯¹¥Ä´¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®Áª¼ê¤¬ÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë3²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¡¦º´Æ£Ä¾¼ùÁª¼ê¤¬¥½¥íHR¤Ç