◆西武1―7オリックス（30日、ベルーナドーム）5位の西武が連敗を喫して、クライマックスシリーズ（CS）圏内の3位オリックスとのゲーム差は7・5差に広がった。1試合を残す8月はこれで9勝12敗2分けとなり、5勝16敗1分けだった7月に続いて2カ月連続の負け越しが決まった。借金は今季ワーストタイの「9」となった。打線は4点を追う6回に平沼翔太が中前打、山村崇嘉と外崎修汰は左前打で続いての3連打で無死満塁の好機を演出。と