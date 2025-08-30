◆西武1―7オリックス（30日、ベルーナドーム）5位の西武が連敗を喫して、クライマックスシリーズ（CS）圏内の3位オリックスとのゲーム差は7・5差に広がった。1試合を残す8月はこれで9勝12敗2分けとなり、5勝16敗1分けだった7月に続いて2カ月連続の負け越しが決まった。借金は今季ワーストタイの「9」となった。先発の松本航は4回3失点で降板して2敗目。初回から2イニング連続で三者凡退。最高の立ち上がりを見せたが3回に暗