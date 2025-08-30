ＹｏｕＴｕｂｅｒのはじめしゃちょー（３２）が３０日に自身のＳＮＳを更新。結婚を報告した。この日、Ｘ（旧ツイッター）にウエディングフォトを投稿したはじめしゃちょーは「この度、私、はじめしゃちょーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と結婚を報告した。続けて「『よくこんな男と結婚してくれたなぁ…』と、自分でも驚いております」と心境を明かすと「活動を始めてから今日まで、多くの方々に支えていた