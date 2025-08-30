アイドルグループ「ＳＫＥ４８」の菅原茉椰（２５）が３１日でグループを卒業する。「第２回ＡＫＢ４８グループドラフト会議」（２０１５年５月１０日開催）でＳＫＥ４８・ＴｅａｍＥに１巡目指名された菅原は約１０年間、人気、実力の両面でグループを支えてきた。アイドルになるきっかけを作ってくれた先輩・松井玲奈との関係とは――。――８月末でＳＫＥ４８を卒業する菅原１０年以上活動してきたＳＫＥ４８を卒業す