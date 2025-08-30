11人組グローバルボーイズグループ・INIの池崎理人（※崎＝たつさき）が、自身の誕生日であるきょう30日、オリジナル楽曲のMVを公開した。【写真】藤牧京介＆池崎理人にバースデーサプライズ！笑顔をみせるINI公式YouTubeチャンネルで展開するメンバープロデュース企画「INI STUDIO」で公開された「1×3（読み ワンバイスリー）」は、愛と衝動の狭間に潜む美しさを描いた、挑戦的でドラマチックな危険なほどに深い愛とそれを受