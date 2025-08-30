（台北中央社）台湾プロ野球（CPBL）、統一ライオンズの高塩将樹（36）が29日、北部・新北市立新荘野球場で行われた富邦ガーディアンズとの試合で18ホールド目を挙げ、リーグ単独トップに立った。28日までは17ホールドで中信ブラザーズの王凱程と首位タイに並んでいた。29日の試合では八回から3番手として登板し1回無失点。26日の味全ドラゴンズ戦から3試合連続でホールドをマークしている。高塩は日本の独立リーグや台湾の社会人