¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ä¥¯¥ë¥È5¡½4¹­Åç¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¿ÀµÜ¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬30Æü¤Î¹­ÅçÀï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£4ÈÖ¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ï3¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£2ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î2²óÎ¢ÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè1ÂÇÀÊ¡£¹­ÅçÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¤Î1¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î2µåÌÜ¡¢³°³Ñ¹â¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¹ë²÷¤Ë±¿¤ó¤À¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¡¢Æ±ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ê¤ª2»à