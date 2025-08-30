¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï8·î22Æü¡¢¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Å·Á³¿å¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¿·¤¿¤ÊËÉºÒ·¼È¯³èÆ°¡Ö¤Á¤çÈ÷Ãß¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤·¤¿¡£¡ÈËÉºÒÈ÷Ãß¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²È÷Ãß¤ÎÆü¾ï²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤ÈËÉºÒÈ÷Ãß¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢È÷Ãß¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»Ï¤á¤Æ¤â·ÑÂ³¤Ç¤­¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤ÈÆ±¼Ò¤Ï¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Å·Á³¿å¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ°Õ¼±²þ³×¤È¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥×¥í¥¸