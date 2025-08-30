¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È5-4¹­Åç¡Ê30Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬3ËÜÎÝÂÇ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ÆÏ¢ÇÔ¤ò3¤Ç»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ÏÀèÈ¯¤Î»³ÌîÂÀ°ìÅê¼ê¤¬2²óÉ½¡¢¹­Åç¤Î¹â¶¶¹·ÌéÅê¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤òµö¤·¤Æ2ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¤ÏÍê¤ì¤ë4ÈÖ¤¬µ±¤­¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£2²óÎ¢¡¢ÀèÆ¬¤ÎÂ¼¾åÁª¼ê¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÄ¾·â¤Î12¹æ¥½¥í¡£¤¹¤°¤µ¤Þ1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤¯3²óÎ¢¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤«¤éÄ¹²¬½¨¼ùÁª¼ê¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤ËÆ±