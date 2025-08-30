2022Ç¯7·î¡¢ÆàÎÉ»Ô¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ËÎ×¤à¼«Ì±ÅÞ¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¡£±¦¤«¤é2¿ÍÌÜ¤Ï»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡ÊÂçÃ«ÉÒ¼£¤µ¤óÄó¶¡¡Ë·Ù»¡Ä£¤¬¡¢Í×¿Í·Ù¸î¤ËÅö¤¿¤ë·Ù»¡´±¤Î½ÏÎýÅÙ¤ò7ÃÊ³¬¤ËÊ¬Îà¤·¡¢É¾²Á¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬30Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£·±Îý¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ê¡Ö¥ì¥Ù¥ë1¡×¤«¤éºÇ¹â°Ì¡Ö¥ì¥Ù¥ë7¡×¤Þ¤Ç¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£2022Ç¯7·î¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ»Ï¤á¤¿¡£Å¬ºàÅ¬½ê¤ÎÇÛÃÖ¤òÅ°Äì¤·¡¢ÂÐ½èÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¥ì¥Ù¥ë¤ò»ý¤¿¤Ê