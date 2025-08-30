¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Î»ÅÁÈ¤ß¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤ò½ä¤ê¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤¬47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ÎÂÐ±þ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢30Æü¤Þ¤Ç¤ËÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï»³·Á¡¢°ñ¾ë¡¢ºë¶Ì¡¢¹áÀî¡¢°¦É²¡¢µÜºê¤Î6¸©Ï¢¤À¤Ã¤¿¡£¿·³ã¤Ê¤É4¸©Ï¢¤ÏÍ×µá¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¶¨µÄÃæ¡£Á°ÅÝ¤·¤Ë¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤òÌÀ¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï´ôÉì¸©Ï¢¤Î¤ß¤Ç¡¢ÂçÈ¾¤Ï¡ÖÌ¤Äê¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÞÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬9·î2Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¸å¤ËÀµ¼°¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÃÏÊýÁÈ¿¥¤Ë°Õ»×³ÎÇ§¤ÎÄÌÃ£¤ò½Ð¤¹¤¿