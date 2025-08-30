Kroi¤¬¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¡ØKroi Live Tour 2025 - ASIA¡Ù¤ò11·î¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§Vaundy¡¢Snow Man¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¡¢BE:FIRST¡¢IVE¡¢Kroi¡Ä¡ÄÃíÌÜ¿·Éè6ºî¤ò¥ì¥Ó¥åー¡Ë ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜÆü8·î30Æü¤¬½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØKroi Live Tour 2025 - HALL¡Ù¤ÎÊ¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹¸ø±é¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥¿¥¤¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÃÏ²ñ¾ì¤È¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿