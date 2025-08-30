°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢·Ù»¡Ä£¤¬¡¢Í×¿Í·Ù¸î¤ËÅö¤¿¤ë·Ù»¡´±¤Î½ÏÎýÅÙ¤ò7ÃÊ³¬¤ËÊ¬Îà¤·É¾²Á¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬30Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ê¡Ö¥ì¥Ù¥ë1¡×¤«¤éºÇ¹â°Ì¡Ö¥ì¥Ù¥ë7¡×¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£