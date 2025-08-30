½÷À­£´¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÈþÎï¡¾£Â£é¡¾£ò£á£ù¡¾¡×¤¬£³£°Æü¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£á¡½£î£á£ô£é£ï£î¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ë°ú¤­Â³¤­£²ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿£´¿Í¤Ï¡¢£¶·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö£Â£õ£ô£ô£å£ò£æ£ì£ù¡×¤Ê¤É£²¶Ê¤ò²Î¾§¡£¿·¶Ê¡Ö£Ù£ï£õ£ò£Ê£å£á£ì£ï£õ£ó£ù¡×¤â½éÈäÏª¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²»°è¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¡ÖÈþÎï¡¾£Â£é¡¾£ò£á£ù¡¾¡×¤Ï¡Ö£Ø£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤Î£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤¬ÆÃ