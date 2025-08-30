2025年8月8日（金）、北海道小樽市祝津に位置する、市の指定歴史的建造物である『旧白鳥家番屋』にて、『小樽茶房 - 旧白鳥家番屋 -』がオープンしました。 画像：株式会社 i Creations Holdings 『小樽茶房 - 旧白鳥家番屋 -』は、”こだわりの空間と食事”をコンセプトに掲げ、古き良き建物と調和するアンティーク家具を基調に、穏やかな時間を過ごせる空間が広がっています。 画像：株式会社 i Creations Holdin