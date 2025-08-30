ロシア北西部サンクトペテルブルクを訪問し子供と話すプーチン大統領（右）。後ろに立つのがコザク大統領府副長官＝2月（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は29日、大統領府にある「外国との地域間・文化交流」「国境協力」の二つの部局を廃止する大統領令に署名した。コメルサント紙などによると、2部局はコザク大統領府副長官が担当。長くプーチン氏に仕えてきたコザク氏が政権内で唯一、ウクライナ侵攻に批