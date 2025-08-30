グラビアアイドル・山田あい（21）が、8月25日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。昨年１２月にデビューしたばかりだが、４月に続き、すでに今年２度目の同誌登場。自身のＳＮＳにオフショットなどを掲載し「＃週刊プレイボーイさん好評につき２回目の登場です！」と力説した。付録の特典ＤＶＤとデジタル写真集も告知し「見どころ多すぎて釘付け間違えなし」と