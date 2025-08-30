8·î29Æü¡¢½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤ÈBE:FIRST¤ÎRYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¤¬¡¢·ëº§¤ª¤è¤ÓÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ÁÐÊý¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢Ä¾É®½ðÌ¾¤òÅº¤¨¤¿Êó¹ðÊ¸¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ñÎ¤¤ÎÎø¿Í¡¦»°»³Î¿µ±¤Ë1²¯±ß¡È¹×¤¤¤À¡ÉYouTuberÈþ½÷¡ÈR¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤Î¡Ö·ëº§º¾µ½µ¿ÏÇ¡×¥È¥é¥Ö¥ë»°»³¤È¤¤¤¨¤Ð¸½ºß¡¢BE:FIRST¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òµÙ»ßÃæ¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»°»³¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯¤´¤í¤«¤é¡¢YouTu