º£Ç¯5·î¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÇÇ¥ÉØ¤¬»àË´¤¹¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏÄë²¦ÀÚ³«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Å¤¤¾ã³²¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢»ö¸Î¤Î¡ÖÈï³²¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÇ¥ÉØ¤Î»àË´»ö¸Î¡ÖÂÛ»ù¤âÈï³²¼Ô¤ÈÇ§¤á¤Æ¡×ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë½Å¤¤¾ã³²¤¬¡ÄÉã¿Æ¤ÎÁÊ¤¨¤òÁË¤à¡È·ºË¡¤ÎÊÉ¡É¡ÚÊóÆ»ÆÃ½¸¡Û¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡©Éã¿Æ¤ÎÈáÄË¤ÊÁÊ¤¨¤Ç¤¹¡£Ç¥¿±9¤«·î¤Î½÷À­ ¸å¤í¤«¤é¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´ É×¤ÎÎÞ»ö¸Î¸½¾ì¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¸¦Ã«Í§