¤­¤ç¤¦¡Ê30Æü¡Ë²¬»³¸©È÷Á°»Ô¤Î»³Ãæ¤ÇÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÎð¤ÎÃËÀ­¤¬¼ÐÌÌ¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤­¤ç¤¦¡Ê30Æü¡Ë¸á¸å0»þ15Ê¬¤´¤í¡¢È÷Á°»Ô¹áÅÐÀ¾¤Î¾ë»³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿4¿Í¥°¥ëー¥×¤Î½÷À­¡Ê53¡Ë¤«¤é¡¢¡ÖÅÐ»³Ãæ¤ËÃç´Ö¤¬³êÍî¤·¤¿¡×¤È119ÈÖ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÐÌÌ¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¤Î¤Ï²¬»³»ÔËÌ¶èÀ¾¿ÉÀî¤ÎÉ©Àî¹¯Â§¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤Ç¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ç²¬»³»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£