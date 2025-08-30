この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、みねるば(@minerva_owl1)さんのアメリカ南部出身の友人とのエピソードです。来日した友人に日本とアメリカどちらが暑いかについて質問をしたというみねるばさん。わかりやすすぎるその説明は聞いただけで暑さを想像できてしまうものでした。 日本の夏は、まるでスチーマー 世界中で気温の上昇が問題となっていますが、日本も例外で