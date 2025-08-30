日本テレビ系「２４時間テレビ」が３０日、スタートし、チャリティーランナーを務めるＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・横山裕の半生が特集された。中学卒業後、建設会社に就職。年の離れた２人の弟がおり、少しでも家計を助けたいとの思いだった。当時１６歳。グループメンバーの村上信五は「そこのつなぎ（建設会社の作業着）できよって、リハのところの会場でレッスン着に着替えてみたいなことしとって。家族のために生計たてなあ