チアリーディングのジャパンカップ日本選手権は大会第３日となる３０日、東京・代々木第一体育館で自由演技競技ディビジョン１高校の部の準決勝が行われ、激しい上位争いが繰り広げられた。大会６連覇を狙う箕面自由学園（大阪）がノーミスの演技で２６９・０（３００点満点）を出した。トップの選手が３回転しながら３層に乗るトリプルを２本成功、華麗な技を次々と出し会場を沸かせた。箕面自由学園の野田一江監督は決勝に向