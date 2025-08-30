◆西武1―7オリックス（30日、ベルーナドーム）5位西武が3位オリックスに連敗し、ゲーム差を7・5に広げられてクライマックスシリーズ（CS）進出へ大きく遠のいた。西武は2回1死一、二塁の先制機をつくったが、長谷川信哉が投ゴロ併殺に倒れた。直後の3回、西武先発の松本航がオリックスの廣岡大志に先制の6号3ランを被弾。松本は4回3失点で降板すると、5回には2番手の黒木優太の暴投でさらに1点失った。打線は6回に無死満