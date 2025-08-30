¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Àé¸¶·»Äï¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè3»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢Âè3»Ò¤Î¾®¤µ¤ÊÂ­¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö2025Ç¯²Æ¡¢Âè»°»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÀé¸¶»°·»Äï¡ª¤è¤í¤·¤¯¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¿·À¸»ù¤Î¾®¤µ¤ÊÂ­¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤è¤êÆø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤Â­¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ËÊ¡¥³¥á¥ó