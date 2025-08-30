秋の味覚をぎゅっと閉じ込めたスイーツが、N.Y.C.SANDから期間限定で登場します。さつま芋の甘みと香ばしさを生かした「N.Y.スイートポテトキャラメルサンド」は、とろけるキャラメルとミルクチョコレート、そしてバター香るクッキーが三位一体となった贅沢な一品。ハロウィン仕様の限定パッケージやギフトにぴったりなボックスまで、多彩なラインナップで展開されます。 N.Y.スイート