ロックバンド「MYFIRSTSTORY」がボーカルHiro（31）の喉の不調により30、31日に行われるライブを延期することを発表した。「【MYFIRSTSTORYASIATOUR2025】8/30(土),31(日) 愛知・COMTECPORTBASE公演延期のお知らせ」として「いつもMYFIRSTSTORYを応援いただき、誠にありがとうございます。本日、ライブ中盤にHiroの喉の不調が見受けられ、応急処置はいたしましたが、続いての歌唱が厳しいと判断された為