６月に第３子を出産した元ＡＫＢ４８で実業家の川崎希が、長男の誕生日祝いの様子を公開した。川崎は３０日、自身のインスタグラムを更新。「ＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹＫＡＧＥＴＯＲＡ８才になりました今年はＬａｂｕｂｕケーキとラブブのぬいぐるみでお祝い」と記し、人気沸騰中のキャラクター「ラブブ」の大小さまざまなぬいぐるみや、サッカーのユニホームを着たラブブが乗ったケーキを囲んだ家族ショットをアッ