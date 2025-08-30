¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¥í¥Ã¥Æ£±¡½£¸µð¿Í¡Ê£³£°Æü¡¦¥í¥Ã¥Æ±ºÏÂ¡Ëµð¿Í¤Î°éÀ®£²Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦±àÅÄ½ãµ¬Åê¼ê¤¬Ìµ½ý¤Î£·¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¤ËÀèÈ¯¡££±£°°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÍ×½ê¤òÍÞ¤¨¡¢£¶²óÌµ¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¡Ö¡Ê±ç¸îÅÀ¤ò¡Ë¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡£¼Â¼Á£²¾¡¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ë´î¤ó¤À¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬´Å¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ê¤ÉÊÑ²½µå¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£¡Ö»³À¥¤µ¤ó